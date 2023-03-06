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    13:11, 06 Март 2023 | GMT +6

    Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни в марте

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с празднованием Международного женского дня и Наурыза, ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 8, 21, 22 и 23 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации «Правительство для граждан».

    На этой неделе, 6, 7, 9 и 10 мартаЦОНы и спецЦОНы работают в штатном режиме. В субботу, 11 марта, дежурные центры обслуживания населения будут принимать до 13-00.

    В Правительство для граждан напомнили, что обычные ЦОНы работают в будние дни с 9-00 до 18-00, дежурные - в будни с 9-00 до 20-00, в субботу с 9-00 до 13-00.

    Отмечается, что в Астане, Шымкенте и Кызылорде изменились адреса дежурных ЦОНов. В столице до 20-00 в будни принимают по адресу ул. Иманова, 20, ул.Сатпаева, 25 и ул.20-40, 2.

    Актуальный список адресов дежурных центров можно посмотреть на официальной странице Госкорпорации в Instagram.


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