Как будут работать центры обслуживания населения в ВКО в майские праздники

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Как сообщает филиал «Правительства для граждан» по Восточно-Казахстанской области, выходными праздничными днями в мае для центров обслуживания населения будут 1, 2, 7, 9 и 10 мая. В понедельник, 3 мая, ЦОНы работают за субботу, поэтому отделы будут открыты с 09:00 до 15:00. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Население просят заранее бронировать свои визиты.

Напомним, что ЦОНы Усть-Каменогорска и Семея принимают граждан по предварительному бронированию очереди. Сделать это можно четырьмя способами: на портале eGov.kz, через телеграм-бот eGovKzBot2.0, мобильное приложение eGov mobile или позвонить в единый колл-центр 1414.

Для этого необходимо выбрать в списке услуг «Бронирование очереди в ЦОН», заполнить личные данные, выбрать дату, время, отдел и подойти за 5-10 минут до назначенного времени. При успешном бронировании на ваш телефон придет СМС подтверждение.

«Просим граждан обращаться максимально в онлайн-режиме, ведь на сегодня в электронный формат переведены 90% услуг, которые можно получать, не посещая ЦОН. Если необходимая вам услуга еще недоступна онлайн, заранее забронируйте свой визит, при посещении ЦОН обязательно необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, а также просим услугополучателей приходить без сопровождающих лиц», - обратился к жителям директор филиала Азамат Есембулов.

Режим работы центров обслуживания населения региона с понедельника по пятницу с 09:00 до 18.00, в субботу - с 09:00 до 15:00.