НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будут работать бассейны, сауны, бани в Павлодарской области, расписано в новом в постановлении главного государственного санитарного врача региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Павлодарской области деятельность бассейнов в индивидуальном формате разрешена из расчета 5 кв метров зеркала воды на одного человека без ограничения по времени с соблюдением требований постановления.

Работа бань – с ограничением по времени с 8:00 часов до 24:00 часов. Деятельность СПА-центров разрешена с ограничением по времени с 8:00 до 24:00 часов, с приостановлением работы в субботние и воскресные дни.

Работа саун организована с ограничением по времени с 08:00 до 24:00 часов при соблюдении требований постановления и с приостановлением работы в субботние и воскресные дни. Деятельность крытых ледяных кортов разрешена из расчета не менее 5 кв метров, зеркала льда на одного посетителя, при соблюдении требований постановления с приостановлением работы в субботние и воскресные дни.

Деятельность религиозных объектов разрешена индивидуально из расчета не менее 4 кв метров на человека, без проведения требований постановления.

Проведение коллективных религиозных мероприятий на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов осуществляется при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на человека.

Деятельность цветочных магазинов разрешена без ограничения по времени с соблюдением требований постановления.

Работа дежурных групп детских дошкольных учреждений допускается при соблюдении комплектации групп не более 25 детей с соблюдением требований постановления.