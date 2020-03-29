Как будут работать банки второго уровня в Нур-Султане и Алматы с 30 марта по 5 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О работе банков второго уровня в период с 30 марта по 5 апреля в связи с решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК о приостановлении с 30 марта по 5 апреля т.г. в городах Нур-Султан и Алматы деятельности всех предприятий и организаций, сообщили в Национальном банке РК, передает МИА «Казинформ».
Работа расчетно-кассовых отделений банков второго уровня, расположенных в городах
Алматы и Нур-Султан на указанный период будет приостановлена.
Прием платежей и указаний на переводы денег от юридических и физических лиц
будет осуществляться без ограничений через дистанционные каналы, в том числе интернет- и мобильный банкинг.
Функционирование банкоматов и терминалов для снятия наличных денег, проведения
безналичной оплаты, пополнения банковских счетов физическими лицами будет
обеспечиваться банками в обычном режиме.
Деятельность РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального
банка Республики Казахстан» по обработке платежей банков, комитета казначейства и
других участников рынка будет осуществляться в штатном режиме.