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Как будут работать банки Казахстана с 7 сентября

Автор:  
Данияр Дауталиев
5 Сентября 2020, 14:45
Как будут работать банки Казахстана с 7 сентября

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Опубликованы изменения в совместный приказ Национального банка РК от и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка «О режиме работы субъектов финансового рынка», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно приказу, субъектам финансового рынка с 7 сентября необходимо обеспечить перевод на дистанционную форму работы не менее 50% работников от общей штатной численности, за исключением филиалов (отделений, пунктов) банков второго уровня, где при наличии производственной необходимости на дистанционную форму работы могут переводиться не менее 30% работников от штатной численности филиала.

График работы установлен с 9 до 17 часов, за исключением банков второго уровня и юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального банка Казахстана на обменные операции с наличной иностранной валютой, которые будут работать с 9 до 18 часов.

Также субъекты финрынка обязали обеспечить максимальное оказание услуг в онлайн-режиме.

В перечень субъектов входят: банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры, организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, микрофинансовые организации, кредитные товарищества, ломбарды, платежные организации, коллекторские агентства.


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