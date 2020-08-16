Как будут работать банки Казахстана с 17 августа

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Установлен график работы банков и других финансовых организаций с 17 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 17 августа 2020 года: субъектам, указанным в приложении к настоящему совместному приказу: обеспечить перевод на дистанционную форму работы не менее 50 % работников от общей штатной численности, за исключением филиалов (отделений, пунктов) банков второго уровня, где при наличии производственной необходимости на дистанционную форму работы могут переводиться не менее 30 % работников от штатной численности филиала при условии строгого соблюдения мер усиленного санитарно-дезинфекционного режима при обслуживании населения», - говорится в совместном приказе Национального банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

В перечень субъектов входят: банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры, организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, микрофинансовые организации, кредитные товарищества, ломбарды, платежные организации, коллекторские агентства.

График работы установлен с 9 утра до 17 часов. Также необходимо обеспечить максимальное оказание услуг в онлайн-режиме.

Казахстанская фондовая биржа будет работать с 9 утра до 17 часов, при этом торги будут проводиться до 15:00, расчеты до 17:00 часов.

Банкам и юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, необходимо обеспечить осуществление непрерывной деятельности по снабжению субъектов экономики и населения наличными деньгами, в том числе по своевременному пополнению банкоматов наличными деньгами и их бесперебойной работе;

«Банкам обеспечить организацию работы служб, осуществляющих обработку операций клиентов и бесперебойное функционирование банкоматов, терминалов, интернет-банкинга, мобильного банкинга и других систем дистанционного управления банковскими счетами клиентов, инкассаторской службы, call-службы, службы доставки платежных карт, а также других служб по их усмотрению», - говорится в документе.

Напомним, п остановление о поэтапном смягчении карантина подписано главным санврачом Казахстана.