Как будут работать бани, СПА-центры и салоны красоты в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Шымкента работа СПА-центров, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра, педикюра (4 кв метров на одного посетителя по предварительной записи) с ограничением по времени с 09:00 до 23:00 часа в будние, выходные и праздничные дни,передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению, работа СПА- центров, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра, педикюра (4 кв метров на одного посетителя по предварительной записи) с ограничением по времени с 09:00 до 23:00 часа в будние, выходные и праздничные дни. Работу бань и саун требуется организовать с заполняемостью не более 50 %, 4 кв метров на одного посетителя с ограничением по времени с 09:00 до 23:00 часов в будние, выходные и праздничные дни.

В обычном режиме будут функционировать парки, скверы, набережные. В то же время запрещается работа аттракционов за исключением, работающих на открытом воздухе в обычном режиме.

Объекты культуры также требуется организовать в обычном режиме (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), театры (заполняемость не более 50 %, но не более 100 человек с регистрацией на портале InfoKazakhstan.kz с соблюдением масочного режима, социальной дистанции и требований постановления.

В обычном режиме также будет организована работа религиозных объектов (мечети, соборы, церкви, синагоги), разрешение проведения коллективного богослужения в религиозных объектах, намаза в мечетях (бес уакыт намаз) за исключением жума намаза, с заполняемостью до 30 %, но не более 100 человек в зале, с усилением санитарно-дезинфекционным режимом и с соблюдением требований постановления.

Работа киосков, в том числе точек по продаже выпечки, фастфуда, мягкого мороженого, напитков требуется организовать с 09:00 до 23:00 часов, за исключением объектов, работающих в режиме доставки и на вынос в обычном режиме.

Работа торгово-развлекательных центров, торговых домов, бутиков, торговых сетей постановляется организовать при соблюдении заполняемости не более 30 % и не менее 4 кв метров на одного посетителя с ограничением по времени в будние (рабочие) дни с 09:00 до 23:00 часов, выходные и праздничные дни с 09:00 до 22:00 часов.

Также вводится запрет на работу цирка, деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, батуты и другие), букмекерских контор. Разрешена работа кинотеатров (заполняемость не более 50 % с регистрацией на портале InfoKazakhstan.kz с соблюдением масочного режима, шахматной рассадки, социальной дистанции, соблюдении требований постановления с ограничением работы с 09: 00 до 23:00 часов в рабочие, выходные и праздничные дни. Кинотеатры на открытом воздухе работают в обычном режиме с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.