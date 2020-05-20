Как будут проводиться выпускные в вузах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о выпускных в вузах, а также о том, как выпускники будут забирать свои документы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выпускные в вузах могут провести онлайн, такие возможности у них есть, документы они могут забрать позже, или можно отправить их по почте», - сказал Асхат Аймагамбетов во время онлайн-конференции.

По его словам, проводится большая работа по сбору информации о дипломах.

«Касательно дипломов, мы всю информацию по ним собираем дистанционно, в базу – все выдаваемые сегодня дипломы есть в электронной базе данных. И наша цель – выдаваемые с 1970 года дипломы оцифровать и в этом случае, завтра, когда он будет трудоустраиваться, у него никто не будет требовать диплом. В этом году для поступления мы не будем требовать никакие документы, даже аттестат. Потому что вся информация о том, учился ли он в школе, в какой школе и какая у него успеваемость - вся эта информация имеется в базе», - отметил министр.

Он сравнил такой подход с тем, как это происходило раньше.

«Приходил, с собой приносил такой скоросшиватель, в нем аттестат, нотариально заверенная копия, справки разные, человек сдает их, это целое мероприятие. Теперь мы будем его проводить в электронном формате. В том числе прием в 1 класс, в садик, в колледж, и вузы. Порядок приема документов с этого года переводим в электронный формат. Через Ecov такая работа проводится, и далее будем вести работу по переводу наших услуг в электронный формат», - заключил глава МОН.