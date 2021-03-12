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    12:07, 12 Март 2021 | GMT +6

    Как будут проводиться СОР и СОЧ в столичных школах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О порядке проведения СОР и СОЧ рассказала заместитель руководителя управления образования города Нур-Султан Римма Имангазинова в ходе онлайн-конференции в акпмате столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2-11 классах одна суммативная работа за раздел СОР, одна суммативная работа за четверть СОЧ по предметам, а в первых классах оценивание не проводится. Рекомендуется проведение СОР в 2-11 классах с 1 по 13 марта текущего года, СОЧ в 2-11 классах с 15 марта текущего года. Срок проведения СОР определяется педагогом самостоятельно, при необходимости может проводиться в два этапа. Не проводится суммативное оценивание по предметам «Самопознание», «Художественный труд», «Музыка», «Физическая культура», «Основы предпринимательства и бизнеса», «Графика и проектирование», «Общество и религия», «Начальная военная и технологическая подготовка», и в конце полугодия выставляется «зачет» или «незачет»», – сказала Р.Имангазинова.

    По ее словам, в связи с ужесточением карантинных мер, работа филиалов организаций дополнительного образования, расположенных в образовательных школах, проводится в онлайн-режиме. Продолжают работу филиалы в отдельно расположенных помещениях.

    Р.Имангазинова также отметила, что важным вопросом является проведение школьных каникул, которые продлятся с 20 по 31 марта. Каникулы пройдут под девизом «Дети Казахстана. Весенняя капель». Для организации активной и полезной деятельности учащихся в период каникул разработан план мероприятий, которые пройдут в онлайн-режиме.

    Отвечая на вопросы родителей, Р.Имангазинова сообщила, что, с учетом возросшей нагрузки на учителей в период карантинных ограничений, для помощи педагогам привлечены дополнительные кадры, в том числе студенты гуманитарного колледжа.


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