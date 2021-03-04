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    12:02, 04 Март 2021 | GMT +6

    Как будут проводить ротацию руководителей организаций образования в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет проводиться ротация руководителей государственных организаций образования, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на своей страничке в Facebook.

    Глава МОН остановился на вопросах института ротации руководителей государственных организаций образования.

    «Институт ротации действует в госслужбе, в бизнес-структурах и многих других сферах. Однако в системе образования применение ротации было невозможно. Сложилась другая ситуация. У нас с большим количеством руководителей государственных организаций образования имеются бессрочные трудовые договоры. Безусловно, есть много сильных руководителей, которые преданы своей работе и делают все возможное, чтобы совершенствовать деятельность своей организации. Они могут работать годами и при этом быть очень эффективными, но таких не так много», - написал Асхат Аймагамбетов.

    Министр добавил, что никто не отменяет и профессиональное выгорание, отсутствие мотивации и желание движения по карьерной лестнице других сотрудников.

    Поэтому в том, что руководители занимают свои места много лет, есть, конечно, свои плюсы, но имеются и минусы.

    «Теперь же вводимый институт ротации позволит, к примеру, переносить лучшие практики и опыт в другие организации. Естественно, при этом будут четко регламентированы процедуры и условия ротации директоров. Ротация будет проводиться управлениями образования по разработанным министерством правилам, где будут учтены все вопросы», - пояснил Асхат Аймагамбетов.


    Теги:
    Образование Другие государственные органы Астана МОН
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