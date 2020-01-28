Как будут проводить капитальный ремонт жилых домов по новому механизму

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О новом механизме проведения капитального ремонта жилых домов согласно законопроекту по вопросам жилищно-коммунального хозяйства рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По капитальному ремонту жилых домов мы ввели форму. Из республиканского бюджета в течение двух лет выделено около 30 млрд тенге. Местные исполнительные органы должны разработать ПСД по тем домам, которые требуют капитального ремонта. После этого нужно заключить соглашение с жильцами дома о том, что местные исполнительные органы проводят за счет данных ресурсов капитальный ремонт в доме», - сказал первый вице-министр Каирбек Ускенбаев в ходе пресс-конференции в СЦК.

Он отметил, что разработан механизм накоплений и получения льготных займов на проведение капитального ремонта.

«После заключения соглашения будет работать накопительная система с третьей стороной, а именно с Жилстройсбербанком. Если вы заметили, сейчас жильцам приходят два счета – текущий счет и накопительный. То есть, с текущего счета вы оплачиваете услуги, а накопительный - как пенсионный фонд вашего дома. С накопительного счета деньги тратятся только на капитальный ремонт вашего дома», - объяснил К. Ускенбаев.

В ведомстве отмечают, что данная мера позволит жителям накапливать средства на капитальный ремонт только своего дома с возможностью мониторить поступление средств и целевое расходование данных денег.

«Идея такова, что акимат за счет выделенных средств из местного бюджета сейчас ремонтирует ваш дом. Кроме того, на сберегательном счете аккумулируются деньги, которые пойдут на капитальный ремонт. Через 8 лет деньги, которые аккумулированы на накопительном счете, возвращаются акимату за проведенный ремонт. Если этих денег не хватит, то Жилстройсбербанк под 2% выдает кредит», - пояснил первый вице-министр.