Как будут проверять вакцинацию сотрудников предприятий в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК где был одобрен Алгоритм рейдов по вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК.

В ходе рейда мониторинговая группа помимо ранее установленных нарушений будет проверять наличие у сотрудников предприятий вакцинации первым компонентом вакцины против COVID-19. Список предприятий, у которых количество сотрудников более 50 человек и вакцинировано менее 60% персонала первым компонентом вакцины против COVID-19, формируется на основе Карты вакцинации проектным офисом. Порядок регистрации рейда мониторинговой группы осуществляется на электронной платформе InfoKazakhstan», - говорится в сообщении.

Также поясняется:

При выходе на объект мониторинговой группы работодателем предоставляются списки работников всех работников (ФИО, ИИН) с указанием вакцинированных и сотрудников с документами об освобождении от вакцинации (ПЦР-исследования сроком не более 7 дней, постоянные/временные медицинские противопоказания или переболевшие COVID-19 в течение 3 месяцев после выздоровления).

Мониторинговая группа выборочно (при количестве работников от 50 до 200 человек – не менее 10% от присутствующих работников, от 201 до 500 – не менее 5%, от 501 до 1000 – не менее 3%, свыше 1000 – не менее 1 %) проверяет статус сотрудников через приложение «ASHYQ» и делает сверку со списком работников, представленным работодателем.

В случае выявления сотрудников, имеющих иной статус, кроме «зеленого», у работника запрашиваются информация (справка), дающая право нахождения на рабочем месте без вакцинации (ПЦР-исследования сроком не более 7 дней, постоянные/временные медицинские противопоказания или переболевшие COVID-19 в течение 3 месяцев после выздоровления).

В случае подтверждения нарушения порядка вакцинации, мониторинговая группа формирует материалы с отражением конкретно этих лиц и направляет в органы СЭС для последующего принятия решения. Предприятию (руководителю либо иному уполномоченному лицу) разъясняется необходимость по ограничению допуска невакцинированных сотрудников на объект деятельности.

Органы санитарно-эпидемиологической службы, на основании поступивших от мониторинговой группы материалов выдает (направляет) объекту постановление о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий.

При повторном установлении фактов необоснованного допуска сотрудников на рабочие места в течение установленного в постановлении срока, рассматривают вопрос о привлечению работодателя к административной ответственности в соответствии с КоАП РК.

Местные исполнительные органы по результатам применения административных мер к объектам приостанавливает участие объекта в проекте «Ashyq».

Также соообщается, что разработчиками данного Алгоритма являются Министерство здравоохранения, заинтересованные государственные органы и НПП «Атамекен».