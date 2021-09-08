Как будут проверять вакцинацию сотрудников предприятий в Казахстане
В ходе рейда мониторинговая группа помимо ранее установленных нарушений будет проверять наличие у сотрудников предприятий вакцинации первым компонентом вакцины против COVID-19. Список предприятий, у которых количество сотрудников более 50 человек и вакцинировано менее 60% персонала первым компонентом вакцины против COVID-19, формируется на основе Карты вакцинации проектным офисом. Порядок регистрации рейда мониторинговой группы осуществляется на электронной платформе InfoKazakhstan», - говорится в сообщении.
Также поясняется:
При выходе на объект мониторинговой группы работодателем предоставляются списки работников всех работников (ФИО, ИИН) с указанием вакцинированных и сотрудников с документами об освобождении от вакцинации (ПЦР-исследования сроком не более 7 дней, постоянные/временные медицинские противопоказания или переболевшие COVID-19 в течение 3 месяцев после выздоровления).
Мониторинговая группа выборочно (при количестве работников от 50 до 200 человек – не менее 10% от присутствующих работников, от 201 до 500 – не менее 5%, от 501 до 1000 – не менее 3%, свыше 1000 – не менее 1 %) проверяет статус сотрудников через приложение «ASHYQ» и делает сверку со списком работников, представленным работодателем.
В случае выявления сотрудников, имеющих иной статус, кроме «зеленого», у работника запрашиваются информация (справка), дающая право нахождения на рабочем месте без вакцинации (ПЦР-исследования сроком не более 7 дней, постоянные/временные медицинские противопоказания или переболевшие COVID-19 в течение 3 месяцев после выздоровления).
В случае подтверждения нарушения порядка вакцинации, мониторинговая группа формирует материалы с отражением конкретно этих лиц и направляет в органы СЭС для последующего принятия решения. Предприятию (руководителю либо иному уполномоченному лицу) разъясняется необходимость по ограничению допуска невакцинированных сотрудников на объект деятельности.
Органы санитарно-эпидемиологической службы, на основании поступивших от мониторинговой группы материалов выдает (направляет) объекту постановление о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий.
При повторном установлении фактов необоснованного допуска сотрудников на рабочие места в течение установленного в постановлении срока, рассматривают вопрос о привлечению работодателя к административной ответственности в соответствии с КоАП РК.
Местные исполнительные органы по результатам применения административных мер к объектам приостанавливает участие объекта в проекте «Ashyq».
Также соообщается, что разработчиками данного Алгоритма являются Министерство здравоохранения, заинтересованные государственные органы и НПП «Атамекен».