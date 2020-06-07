Как будут проверять на коронавирус прибывающих в РК поездом, морским, речным и автотранспортом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будут проверять на наличие КВИ прибывающих в Казахстан через приграничные пункты пропуска, железнодорожным, морским, речным и автотранспортом, разъяснено в постановлении главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой от 6 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В отношении лиц, прибывающих в Казахстан из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах, предусмотрен такой порядок:

«Анкетирование согласно приложению 43 к настоящему постановлению и забор материала для лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в местах пересечения Государственной границы Республики Казахстан у всех лиц, прибывших из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах (далее – прибывшие), за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; лиц, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов следующих транзитом через территорию Республики Казахстан», - уточняется в постановлении.

В документе отмечено, что после забора материала для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР и анкетирования прибывшие продолжают следовать по маршруту до места назначения. При получении положительного результата на COVID-19 у прибывшего лица, специалист Департамента Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан (ДККБТУ), прикомандированный к санитарно-карантинному пункту (СКП) на государственной границе, передает информацию о положительном результате на COVID-19 в ДККБТУ, на территории которого в настоящее время находится прибывший согласно маршрутному листу, указанного в анкете.

Специалист ДККБТУ, на территории которого в настоящее время находится прибывший, оповещает управление здравоохранения (УЗ) и прибывшего о положительном результате лабораторного обследования на COVID-19. УЗ обеспечивает медицинский осмотр прибывшего, при наличии признаков COVID-19 направляет его на госпитализацию в инфекционный стационар. При отсутствии признаков COVID-19 разъясняет ему о возможных симптомах COVID-19 и о необходимости по прибытию до места назначения обратиться в организацию ПМСП и проинформировать о положительном результате обследования на COVID-19. УЗ получает соответствующую расписку согласно приложению 43 к настоящему постановлению. ДККБТУ и УЗ оповещают о следовании лица с положительным результатом обследования на COVID-19 ДККБУ и УЗ по месту назначения прибывшего.

«Сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и члены их семей, прибывающие в Республику Казахстан из-за рубежа, подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 по месту проживания/пребывания. С ними проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно приложению 33 к настоящему постановлению», - сообщается в документе.



