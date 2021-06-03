Как будут проходить выборы акимов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В реализацию поручений Главы государства, данных в Послании от 1 сентября прошлого года, разработаны законопроекты по вопросам внедрения прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков сельских округов. 24 мая текущего года законопроекты были подписаны Главой государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК

В рамках внедрения прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов в законодательства внесены изменения в части установления порядка назначения выборов, выдвижения, сбора подписей в поддержку кандидатов, регистрации кандидатов, проведения выборов, подсчета голосов и подведение итогов выборов.

Справочно: Первые прямые выборыакимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов пройдут в августе текущего года. Выборы коснутся около 836 акимов (всего 2 345), чьи полномочия заканчиваются в 2021году, 2022 - 351 человек, 2023 - 499 человек, 2024 - 585 человек, 2025 - 74 человека.

Сельскими акимами могут быть избраны граждане РК, не моложе 25 лет, соответствующие квалификационным требованиям согласно законодательству о госслужбе.

В выборах могут участвовать кандидаты:

- выдвинутые политическими партиями из числа своих членов;

- самовыдвиженцы путем сбора подписей не менее 1% от общего числа избирателей, имеющих право голосовать.

Справочно: Одно и то же лицо не может быть избрано акимом одного и того же города районного значения, села, поселка, сельского округа более двух раз подряд.

Выборы будут объявляться за 40 дней, а сами выборы пройдут за 10 дней до истечения срока полномочий действующего акима. После проведения выборов в течении трех дней подводятся итоги.

В течении семи дней после проведения выборов территориальная избирательная комиссия регистрирует избранного акима, после чего он вступает в свои полномочия.

Законодательство предусматривает следующие случаи прекращения полномочий акима:

1. Признания акима по решению суда недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим либо объявление его умершим;

2. Потеря членства в партии (в случае выдвижения партией, за исключением реорганизации и ликвидации политической партии, от которой он был выдвинут);

3. Принятия вышестоящим акимом вотума недоверия, выраженного в отношении акима депутатами маслихата района, в том числе по инициативе собрания местного сообщества;

4. Регистрация территориальной избирательной комиссией вновь избранного акима;

5. В иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Справочно: согласно закону о госслужбе (по решению суда, по собственному желанию, в случае смерти, утрата гражданства и так далее).

При этом на акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не распространяется проведение ротации и аттестации, понижение в должности за дисциплинарные проступки и взыскания (данные вопросы урегулированы Законом «О местном государственном управлении и самоуправлении»), а также военнообязанные избранные сельские акимы освобождаются от призыва на воинские сборы.

Выборы будут проводиться по мере истечения срока полномочий акимов за счет местных бюджетов.

При этом в период действия трансфертов общего характера на 2021-2022 года финансирование выборов будет осуществляться через Центральную избирательную комиссию целевыми трансфертами из республиканского бюджета.

В будущем, с 2023 года, эти расходы будут включены в базу расходов местных бюджетов и учтены при расчете трансфертов общего характера.

Во втором полугодии текущего года на внедрение прямых выборов потребуется 4,8 млрд тенге (в целом на 2021-2025 годы - 17,6 млрд тенге).

Также снижен порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис Парламента и маслихаты с 7% до 5%, а также добавлена графа «Против всех» в избирательных бюллетенях всех уровней.

Принятые новшества позволят повысить активность граждан и их доверие к власти; повысить подотчетность акима перед населением и оперативность реагирования сельского акима к проблемам населения; а также повысить политическую конкуренцию в стране.