Как будут проходить выборы акимов в Казахстане
В рамках внедрения прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов в законодательства внесены изменения в части установления порядка назначения выборов, выдвижения, сбора подписей в поддержку кандидатов, регистрации кандидатов, проведения выборов, подсчета голосов и подведение итогов выборов.
Справочно: Первые прямые выборыакимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов пройдут в августе текущего года. Выборы коснутся около 836 акимов (всего 2 345), чьи полномочия заканчиваются в 2021году, 2022 - 351 человек, 2023 - 499 человек, 2024 - 585 человек, 2025 - 74 человека.
Сельскими акимами могут быть избраны граждане РК, не моложе 25 лет, соответствующие квалификационным требованиям согласно законодательству о госслужбе.
В выборах могут участвовать кандидаты:
- выдвинутые политическими партиями из числа своих членов;
- самовыдвиженцы путем сбора подписей не менее 1% от общего числа избирателей, имеющих право голосовать.
Справочно: Одно и то же лицо не может быть избрано акимом одного и того же города районного значения, села, поселка, сельского округа более двух раз подряд.
Выборы будут объявляться за 40 дней, а сами выборы пройдут за 10 дней до истечения срока полномочий действующего акима. После проведения выборов в течении трех дней подводятся итоги.
В течении семи дней после проведения выборов территориальная избирательная комиссия регистрирует избранного акима, после чего он вступает в свои полномочия.
Законодательство предусматривает следующие случаи прекращения полномочий акима:
1. Признания акима по решению суда недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим либо объявление его умершим;
2. Потеря членства в партии (в случае выдвижения партией, за исключением реорганизации и ликвидации политической партии, от которой он был выдвинут);
3. Принятия вышестоящим акимом вотума недоверия, выраженного в отношении акима депутатами маслихата района, в том числе по инициативе собрания местного сообщества;
4. Регистрация территориальной избирательной комиссией вновь избранного акима;
5. В иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.
Справочно: согласно закону о госслужбе (по решению суда, по собственному желанию, в случае смерти, утрата гражданства и так далее).
При этом на акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не распространяется проведение ротации и аттестации, понижение в должности за дисциплинарные проступки и взыскания (данные вопросы урегулированы Законом «О местном государственном управлении и самоуправлении»), а также военнообязанные избранные сельские акимы освобождаются от призыва на воинские сборы.
Выборы будут проводиться по мере истечения срока полномочий акимов за счет местных бюджетов.
При этом в период действия трансфертов общего характера на 2021-2022 года финансирование выборов будет осуществляться через Центральную избирательную комиссию целевыми трансфертами из республиканского бюджета.
В будущем, с 2023 года, эти расходы будут включены в базу расходов местных бюджетов и учтены при расчете трансфертов общего характера.
Во втором полугодии текущего года на внедрение прямых выборов потребуется 4,8 млрд тенге (в целом на 2021-2025 годы - 17,6 млрд тенге).
Также снижен порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис Парламента и маслихаты с 7% до 5%, а также добавлена графа «Против всех» в избирательных бюллетенях всех уровней.
Принятые новшества позволят повысить активность граждан и их доверие к власти; повысить подотчетность акима перед населением и оперативность реагирования сельского акима к проблемам населения; а также повысить политическую конкуренцию в стране.