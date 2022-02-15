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Как будут прогнозировать биологические угрозы в Казахстане

15 Февраля 2022 14:19
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Как будут прогнозировать биологические угрозы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Запланированный к внедрению алгоритм прогнозирования биологических угроз озвучил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для прогнозирования биологических угроз информация об их предпосылках подлежит сбору, обобщению и анализу в рамках учета и мониторинга, порядок проведения которого, согласно проекту Закона Республики Казахстан «О биологической безопасности Республики Казахстан», будет утвержден уполномоченным органом в области биологической безопасности», - проинформировал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он также сообщил, что практическая реализация вышеуказанных мероприятий как комплекса взаимосвязанных элементов возможна только при наличии правовых оснований для этого, которые будут определены после создания соответствующей законодательной базы.

«Согласно законопроекту, введение в действие его норм предусматривается по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования. С учетом принятия законопроекта до конца текущей сессии Парламента Республики Казахстан, введение в действие его норм предполагается с начала 2023 года. Сбор и анализ вышеуказанной информации в рамках учета и мониторинга будет осуществляться безальтернативно посредством единой государственной информационной системы (далее – ЕГИС)», - отметил глава Кабмина.

«В свою очередь, после принятия законопроекта и соответствующих подзаконных актов разработка и внедрение в эксплуатацию ЕГИС будут осуществляться совместно с заинтересованными государственными органами в рамках действующих процедур, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, включая определение сроков и этапов, механизмов финансирования, внедрения технологических решений», - заключил А. Смаилов.


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#Правительство РК   #Безопасность  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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