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Как будут прививать детей вакциной Pfizer рассказали актюбинские врачи

12 Ноября 2021 17:14
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Как будут прививать детей вакциной Pfizer рассказали актюбинские врачи

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ноябре в Актюбинскую область поступит вакцина Pfizer. О том как будут прививать детей, беременных и кормящих рассказали сегодня на пресс-конференции в РСК представители управления здравоохранения и департамента санэпидконтроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Вакцина производства Pfizer рекомендована ВОЗ для вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет, беременных и кормящих мам.

«Вакцинации подлежат подростки в возрасте 12 лет и старше, беременные женщины - с 16 по 37 недели беременности, женщины в период лактации - после окончания послеродового периода, то есть через 42 дня. Однако в нашу область вакцина пока не поступила», - говорит заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Айгуль Куштаева.

В Казахстане вакцинация против коронавирусной инфекций проводится бесплатно и является добровольной. Согласно 77 статье Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», любая медицинская процедура, в том числе и вакцинация, проводится только с согласия прививаемого.

Вакцинация подростков с 12 до 17 лет допускается только с информированного письменного согласия родителей или их законных представителей. Административной или уголовной ответственности за отказ от вакцинации в Казахстане не предусмотрено.

«Вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 18 лет планируется проводить в прививочных кабинетах организаций образования, по желанию родителей или законных представителей подростки могут привиться в прививочных пунктах медицинской организации», - говорит А. Куштаева.

Переболевшие КВИ подлежат вакцинации против КВИ через шесть месяцев после выздоровления с учетом оценки состояния перед вакцинацией. Допускается вакцинация переболевших КВИ через три месяца после выздоровления, добавила она.


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#Актюбинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Самал Ендибаева

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