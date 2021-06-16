Как будут принимать на обучение в колледжи ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Абитуриентов, которые желают поступить в колледжи Восточного Казахстана, в этом году ждут перемены. При поступлении в учебные заведения технического и профессионального образования введен ряд новшеств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Подробно об изменениях рассказала в ходе пресс-конференции руководитель отдела ТиПО Управления образования ВКО Гульмира Искакова. По ее словам, если раньше комиссия распределяла места госзаказа по колледжам, то в этом году реализуется проект «Деньги за студентом», когда абитуриент сам выбирает в какой из колледжей пойти учиться – туда и будет направлен бюджет.

Зачисление на обучение по государственному заказу в организации ТиПО по рабочим квалификациям, а также для тех, кто закончил колледж по рабочей квалификации и собирается продолжать обучение по специальности среднего звена этого же профиля осуществляется по заявлениям. То есть необходимо подать документы напрямую в колледж или через платформу egov.kz.

Зачисление на обучение в колледжи по специальности среднего звена, прикладного бакалавриата осуществляется по заявлениям лиц на конкурсной основе.

Заявление на обучение в колледже по рабочим квалификациям можно подать с 25 июня по 25 августа, на вечернюю форму обучения – с 25 июня по 20 сентября. По специальностям среднего звена на очную форму обучения по госзаказу на базе среднего образования будут принимать документы с 25 июня по 18 августа, на базе общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования – с 25 июня по 20 августа.

Абитуриенты, желающие обучаться на платной основе, могут подавать документы с 25 июня по 25 августа. На вечернюю и заочную формы обучения – с 25 июня по 20 сентября. По специальностям, требующим творческой подготовки – с 25 июня по 20 июля. По педагогическим и медицинским специальностям – с 25 июня по 15 августа.

Абитуриенты, поступающие на обучение по государственному заказу, должны пройти профессиональную диагностику через информационную систему Управления образования. По результатам предоставляются рекомендации по выбору специальностей и карты профессий к рекомендуемым специальностям.

Еще одним новшеством будет отсутствие вступительных экзаменов. Лишь ребята, поступающие на обучение по госзаказу по педагогическим, медицинским и творческим специальностям, будут направляться для сдачи специальных или творческих экзаменов.

Кроме того, если раньше при подаче заявления на конкурс абитуриент выбирал один колледж и одну специальность, теперь он имеет право выбрать до четырех колледжей и аналогичное количество специальностей, квалификаций.

Сам конкурс теперь проводится информационной системой Управления образования путем автоматизированного распределения абитуриентов по среднему конкурсному баллу оценок обязательных и профильных предметов в соответствии с аттестатом.

– Средний балл оценок для поступающих на базе девяти классов формируется из оценок по казахскому или русскому языку, двум предметам по профилю специальности. Для поступающих на базе 11 классов – из оценок по казахскому или русскому языку, истории Казахстана и двум предметам по профилю специальности. Для поступающих на педагогические, медицинские и творческие специальности – к этим оценкам еще добавляются баллы за специальные экзамены, – отмечает Гульмира Искакова.

Если абитуриент решил поступать в колледж, то ему необходимо зайти на сайт www.egov.kz в раздел «Образование» и подать заявку на поступление в колледж или зайти на сайт vko-abiturient.kz и подать заявку там. Абитуриент должен предоставить заявление о приеме документов, подлинник документа об образовании, фотографии размером 3х4, медицинскую справку. Иностранцы и лица без гражданства также представляют документ, определяющий их статус, с отметкой о регистрации по месту проживания.

Зачисление в колледж на очную форму обучения проводится до 31 августа, на вечернюю и заочную формы обучения – до 30 сентября.

В целом, в это году выделено свыше шести тысяч мест государственного заказа из местного бюджета, из них на специальности среднего звена – более четырех тысяч мест, на рабочие специальности – свыше двух тысяч мест.

Вся необходимая информация размещена на сайте Управления образования ВКО.