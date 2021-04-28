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Как будут праздновать Пасху в этом году в ВКО?

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
28 Апреля 2021, 22:55
Как будут праздновать Пасху в этом году в ВКО?

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В ночь с 1 на 2 мая все православные христиане будут встречать великий праздник – Пасху, Светлое Христово Воскресение. Во всех храмах Русской Православной Церкви будут совершаться торжественные ночные богослужения. В ходе онлайн пресс-конференции настоятель «Усть-Каменогорского Свято-Покровского прихода», священник Алексей Анищенко обратился к жителям Восточного Казахстана от имени епископа Усть-Каменогорского и Семипалатинского Амфилохия с просьбой соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования при праздновании Пасхи, , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Он отметил, что в Андреевском кафедральном соборе Усть-Каменогорска, как и в других храмах города, праздничное Пасхальное богослужение начнется ровно в полночь. Поскольку регион находится в «желтой» зоне, а Усть-Каменогорск, Семей и Аягозский район - в «красной» зоне по распространению коронавируса, жителей области просят по возможности оставаться дома, но желающих посетить храмы просят соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

«Тех, кто желает посетить богослужения в эту радостную ночь, призываем не забывать о мерах предосторожности, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. При входе в храм обязательно надевайте медицинскую или тканевую маску, обрабатывайте руки антисептиком и соблюдайте социальную дистанцию», – сказано в обращении епископа Амфилохия к православным христианам.

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При этом если желающий посетить богослужение чувствует недомогание, слабость, повышение температуры или кашель, рекомендуется не посещать праздничную Литургию.

«Мы все помним события прошлого года, как непросто прошла Пасха. В этом году также сложная эпидемиологическая обстановка. Поэтому просим помнить, что только ответственное отношение к жизни и здоровью близких поможет нам воспрепятствовать распространению заболевания», – отметил священник Алексей Анищенко.


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