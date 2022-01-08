Как будут помогать волонтеры в Алматы и других городах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Центра поддержки гражданских инициатив Лима Диас пояснила, как будут работать и помогать волонтеры в ликвидации последствий беспорядков в Алматы и других городах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось , что на базе Центра поддержки гражданских инициатив будет проводиться консультационная, информационная и организационная помощь.

Как сообщила председатель правления Центра поддержки гражданских инициатив Лима Диас, волонтеры Казахстана, добровольцы, активисты готовы оказать помощь и поддержку всем пострадавшим от беспорядков. На базе Центра поддержки гражданских инициатив сформирован координационный центр, который оказывает информационную и организационную помощь.

«Сейчас идет сбор данных и выход на связь со всеми действующими волонтерскими и добровольческими группами. Основные направления, по которым волонтеры намереваются работать - восстановление разрушенных сооружений, гуманитарная помощь, помощь социально уязвимым слоям населения, помощь правоохранительным органам. Самое главное, сейчас дождаться стабилизации ситуации и завершения контртеррористических операций. Мы призываем объединиться бизнес-сообщества, также на базе центра мы будем аккумулировать информацию о всех бизнес-организациях, которые готовы помочь волонтерам», - сказала Лима Диас корреспонденту агентства «Казинформ».

По ее словам, мобилизировались и проявили солидарность волонтеры со всего Казахстана.

«С Алматы пока нам из Нур-Султана сложно связаться. Но мы знаем, что граждане в Алматы тоже готовы и уже оказывают посильную помощь друг другу. Самое главное сейчас - неукоснительно следовать режиму ЧП и находиться в безопасности, и чтобы волонтерская, добровольческая деятельность не препятствовала антитеррористическим мероприятиям и не подвергала опасности самих волонтеров», - подчеркнула Л. Диас.

После снятия опасности, как отметила председатель правления Центра поддержки гражданских инициатив, волонтеры активно приступят к работе по восстановлению города. Также, по словам Лимы Диас, на сегодня в столице уже волонтеры помогают жителям.

«Допустим, в городе Нур-Султане вчера волонтеры занимались развозкой хлеба. Потому что у многих социально уязвимых семей не оказалось наличных денег, было сложно приобрести продукты. Волонтеры на безвозмездной основе занимались развозкой хлеба и продуктов. Таких примеров очень много. Помощь волонтеры оказывают кризисным центрам. Мы сейчас выстраиваем диалог с местными исполнительными органами для того, чтобы совместно с вести работу», - пояснила Лима Диас.



