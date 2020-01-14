Как будут получать медуслуги казахстанцы до 1 апреля, пока полноценно не заработает система ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В проектном офисе по внедрению ОСМС объяснили, как будет оказываться медицинская помощь казахстанцам до 1 апреля текущего года и после, когда ОСМС заработает в полную силу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель Проектного офиса по внедрению ОСМС Зауреш Балкенова, система ОСМС заработала в Казахстане с 1 января 2020 года. С этой даты вся медицинская помощь в Казахстане оказывается по двум пакетам.

«Первый пакет – гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, когда обеспечивается всё, что касается неотложного медицинского вмешательства, в том числе скорая помощь, санитарная авиация, наблюдение в динамике ряда хронических заболеваний, стационарозамещающая помощь по экстренным показаниям. Также все казахстанцы, вне зависимости от их статуса в системе страхования, смогут обращаться в поликлинику, экстренно лечиться в стационаре, а также получать полный перечень необходимых медицинских услуг при социально значимых заболеваниях. Второй уровень – пакет ОСМС, когда медпомощь можно получить в рамках социального медицинского страхования. В страховой пакет входят дорогостоящие операции и медицинские услуги, приём у узких специалистов, а также услуги, призванные повысить качество жизни. ОСМС покрывает услуги, которые не всегда легко получить: МРТ, компьютерная томография, ПЦР-анализ. Также будет предоставляться стационарозамещающая помощь, плановая стационарная помощь при болезнях, которые не входят в перечень тех, что лечатся бесплатно», - уточнила Зауреш Балкенова.

Спикер подчеркнула, что гарантированный пакет доступен всем гражданам, постоянно проживающим иностранцам и лицам без гражданства, вне зависимости от их статуса в системе страхования, а ОСМС – тем, кто уплатил или за кого уплачены взносы или отчисления. Участие в системе ОСМС обязательно для каждого жителя страны без исключений. Уплачивая ежемесячно взносы и отчисления в Фонд медстрахования, можно получать два пакета медицинских услуг как в государственных, так и в частных клиниках.

«До 1 апреля все казахстанцы будут считаться условно застрахованными, но спустя три месяца с начала запуска ОСМС для незастрахованных граждан будет ограничен доступ к плановой медицинской помощи. Поэтому всем категориям плательщиков следует своевременно вносить платежи в систему ОСМС, чтобы при обращении за медицинской помощью подтвердить свой статус застрахованности», - добавила Зауреш Балкенова.