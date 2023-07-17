Как будут погашать кредиторскую задолженность костанайских медорганизаций

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Как решить проблему с кредиторской задолженностью в 3 млрд тенге, образовавшуюся в медицинских учреждениях Костанайской области, думают как на местном, так и на республиканском уровне. Данный факт прокомментировали в управлении здравоохранения акимата Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Этот факт я хочу подтвердить, сегодня мы имеем такую проблему внутри медицинских организаций. Хотел бы дать некоторые пояснения, - сообщил руководитель ведомства Данияр Джандаев. - В текущем году будут выделены дополнительные средства для медорганизаций. Согласно плану финансирования на 2023 год у нас имеются риски по невыплате заработной платы в 4 медицинских учреждениях в период с сентября по декабрь. Пока на 17 июля задолженностей по заработной плате среди медицинских работников нет. Вопрос будет подниматься и на местном уровне (из областного бюджета),с целью запроса дополнительных средств, чтобы погашать кредиторскую задолженность, хотя бы по коммунальным услугам медицинских организаций».

Сообщил Джандаев и о том, как обстоят дела с погашением кредиторской задолженности в Аркалыкской региональной больнице, которая образовалась еще в 2021 году.

«В Аркалыкскую региональную больницу выехала рабочая группа. Мы прибегли к консультации специалистов управления экономики. Все это делается с целью определения проблемного вопроса по кредиторской задолженности. При внутреннем анализе медицинской организации были определены задолженности по оплате поставщикам еще в период с 2021 года. На сегодняшний день все эти долги закрыты, составлен график погашения и в течение 2023 года будут осуществляться погашение задолженности и за 2022 год»,- добавил Данияр Джандаев.

Также руководитель ведомства пояснил, что процесс образования кредиторской задолженности, как оказалось, складывается из-за постоянного увеличения заработной платы медперсоналу и врачам.

«На основании постановления 1193 мы в течение нескольких лет повышаем заработную плату нашим медицинским работникам, то есть среднему персоналу - на 20% ежегодно, врачебному составу - на 30%. Но тарифы за пролеченный случай предусматривают ежегодное повышение от 11% до 14%. Они не покрывают затраты, которые идут на фонд оплаты труда»,- добавил Джандаев.

По факту 80-90% той суммы, которую зарабатывает медицинская организация, уходит на фонд оплаты труда. А на оставшиеся 10% медорганизациям развиваться сложно. Отсюда - и многомиллиардные кредиторские задолженности медицинских организаций, причем не только в Костанайской области.