Как будут поддерживать талантливую актюбинскую молодежь

19 Ноября 2022, 19:25

19 Ноября 2022, 19:25

Как будут поддерживать талантливую актюбинскую молодежь

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов встретился с активными студентами вузов и ссузов. В ходе встречи аким рассказал о работе по поддержке талантливой молодежи, в том числе по подготовке кадров, обеспечению жильем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане созданы все условия для подготовки конкурентоспособных специалистов. Уровень и качественное образование позволяет нашей молодёжи реализовывать новые проекты на глобальном уровне и делать научные открытия. В числе ребят, которые успешно реализовали свой потенциал выпускник НИШ, руководитель компании RobiGroup Ермек Серикбай, впервые в стране создавший человекоподобного робота.

Айболат Кулатай основал компанию и создал более 30 мобильных приложений на государственном языке, в том числе популярную среди молодежи AQYL BATTLE. Я уверен, что в ближайшем будущем мы услышим о новых актюбинских стартапах, которые станут современным брендом Казахстана. Мы со своей стороны готовы оказать поддержку в их реализации», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

По словам акима, в целях реализации потенциала актюбинской молодежи, в регионе будет усилена работа по подготовке высококонкурентных специалистов. Это станет возможным благодаря открытию филиала ведущего мирового вуза Heriot-Watt University на базе университета имени Кудайбергена Жубанова в следующем году. Также в учебные программы регионального университета будет включен «Атлас новых профессий», что позволит студентам зарабатывать уже во время учебы.

Кроме того, ожидается открытие технопарка, в пяти микрорайонах Актобе будут круглосуточно работать креативные центры. В фан-зоне, посвященной Димашу Кудайбергену, планируют создать все условия для развития творческих талантов .

Ералы Тугжанов подчеркнул, что хорошо знает о проблемах молодежи, в том числе по обеспечению жильем.

Согласно поручения Главы государства, механизм решения этой проблемы руководством региона был выработан в сжатые сроки. Совместно с филиалом «Отбасы банка» ведется работа по предоставлению ипотечных займов под низкий процент. До конца года около 50 представителей молодежи и молодых семей смогут решить квартирный вопрос в рамках льготной программы.

Затем Ералы Тугжанов вручил студентам, принимающим активное участие в общественной жизни региона, благодарственные письма.