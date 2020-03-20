Как будут платить за дистанционную работу во время режима ЧП

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники некоторых компаний и предприятий в Карагандинской области начали работать дистанционно. Как удаленная работа отразится на их заработной плате, разъяснила руководитель управления по инспекции труда Карагандинской области Ирина Любарская, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На работу по «удалёнке» может перейти любое предприятие, независимо от формы собственности. Порядок дистанционной работы регламентирован статьей 138 Трудового кодекса РК. При этом заработная плата должна выплачиваться, как и в обычные дни, то есть в полном объёме. Учёт рабочего времени регулируется актом работодателя.

Статья 70 Трудового кодекса РК даёт право работодателю ввести неполный режим рабочего времени (сокращённая рабочая неделя или сокращённые часы в день). В этом случае заработная плата будет выплачиваться за фактически отработанное время.

Кроме того, согласно статье 112 Трудового кодекса РК в случае простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплата определяется трудовым и коллективным договорами. Размер не может быть ниже минимальной заработной платы (42 500 тенге). А по соглашению сторон может превышать МЗП.

Если неизбежно сокращение на предприятии, то работодатель обязан в месячный срок уведомить работника и предоставить информацию уполномоченному органу по вопросам занятости. Это норма Закона РК «О занятости населения». При сокращении работник получит компенсацию в размере средней заработной платы за месяц.

С начала 2020 года внесены изменения в Закон РК «О социальном страховании». Для потерявших работу предусмотрены соцвыплаты. В течение шести месяцев будет выплачиваться пособие из государственного фонда социального страхования.

Размер социальной выплаты составляет примерно 40% от заработной платы, которую получал работник. Для этого нужно зарегистрироваться в Центре занятости в качестве безработного. Сегодня это можно сделать дистанционно. После регистрации будет назначена социальная выплата.

Действует горячая линия по вопросам трудового законодательства: (8-7212) 432084.

Также можно обратиться по электронной почте enbek@krg.gov.kz или на страницы управления по инспекции труда Карагандинской области в соцсетях Facebook, Instagram: https://www.facebook.com/uit.karaganda, enbekkrg.kz.