Как будут питаться школьники в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Во всех школах Павлодарской области составили четырёхразовое недельное перспективное меню для трёх возрастных групп школьников, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«После длительного перерыва, связанного с введением чрезвычайного положения, ограничительных мер возобновили свою работу школьные столовые учебных заведений области», - сообщили в управлении образования Павлодарского Прииртышья.

Во всех общеобразовательных организациях составлено четырёхразовое недельное перспективное меню для трёх возрастных групп школьников: для детей семи-десяти лет, одиннадцати-четырнадцати и для учащихся 15-18 лет, отметили в управлении образования. При подготовке учли сезонность (лето-осень и зима-весна) по методическим рекомендациям «Единых стандартов по рациону питания школьников», разработанным Казахской академией питания и Национального центра здорового питания. Нормы одноразового школьного питания школьников описаны в постановлении Правительства Казахстана от двенадцатого марта 2012 года.

«За счёт бюджета организовано питание для учащихся из социально незащищённых слоев населения, а также для учащихся начального звена (первые-четвёртые классы). В целом с первого марта текущего года по указанной категории организовано питание для 42 134 учащихся», - добавили в управлении образования.

С первого марта школьники питаются в обновлённых после ремонта школьных столовых. По государственно-частному партнёрству в одиннадцати школьных столовых Павлодара предприниматели обновили технологическое оборудование, сделали ремонт. На это они в общей сложности затратили 103,1 миллиона тенге частных инвестиций, отметили в ведомстве.

«Предлагаемое меню разнообразно, калорийно, содержит необходимые для школьников продукты питания, в том числе овощи, фрукты, мёд, - обратили внимание в управлении. - В целях автоматизации услуг арендаторами школьных столовых, а также частными партнёрами, участвующими в организации питания, в настоящее время прорабатываются возможности внедрения безналичного расчёта при оплате за питание».



