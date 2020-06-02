Как будут отмечать 65-летие Байконура

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня космический комплекс «Байконур» отмечает знаменательную дату, 65-летие со дня создания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

2 июня 1955 года директивой генерального штаба Минобороны СССР была утверждена организационно-штатная структура пятого научно-исследовательского испытательного полигона Байконур. Поселок для испытателей космодрома начал строиться одновременно с возведением объектов полигона, поэтому 2 июня отмечается и день создания космодрома, и день города Байконур.

Нынешний юбилей, к которому так тщательно готовились городские службы, проходит в условиях ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Традиционных массовых праздничных мероприятий на этот день не запланировано, но на городских площадках состоятся локальные выступления творческих коллективов, сообщает пресс-служба городской администрации.

В сквере Победы у памятника 65-летию города и космодрома состоится выступление эстрадно-духового оркестра, в пешеходной зоне Арбата выступят клуб самодеятельной песни «Звёздный», воспитанники детских музыкальных школ №1 и №2.

В течение дня на LED-экране, установленном на центральной площади имени Ленина, будут транслироваться праздничные тематические видеоматериалы: поздравления руководителей и коллективов городских учреждений и предприятий, концерт солистов городского дома культуры и байконурских артистов. Вечером здесь же, на площади, начнется фестиваль детских рисунков на асфальте.

В связи с карантином, администрация города Байконура по предложению руководства Роскосмоса решила провести праздничные мероприятия 65-летия Байконура 4 октября 2020 года, в день начала космической эры человечества.

В своем поздравлении глава администрации города Байконур Константин

Бусыгин выразил благодарность ветеранам Байконура, сотрудникам ракетно-космической отрасли, городских предприятий и учреждений за самоотверженный труд, работникам правоохранительных органов, жителям города за вклад в развитие Байконура.

«Желаю всем байконурцам крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и процветания, выдержки и оптимизма, профессиональных успехов на благо России и Казахстана, во славу нашего общего дома – Байконура! Берегите Байконур - второго такого города и космодрома нет на всей Земле. Созданный руками наших дедов и отцов, Байконур еще долгие годы будет работать на благо наших стран и всего мирового сообщества»,- говорится в поздравительном адресе главы города.

По сообщению пресс-службы администрации города Байконур, поступают многочисленные поздравления с юбилеем Байконура.

От имени Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, всех предприятий космической отрасли Республики Казахстан байконурцев поздравил министр Аскар Жумагалиев.



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