Как будут отдыхать летом столичные школьники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, как будут отдыхать столичные школьники на летних каникулах, рассказала на брифинге заместитель руководителя управления образования города Нур-Султана Римма Имангазинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Летний отдых для детей в текущем году будет организован под эгидой «Дети Казахстана – наполним лето радостью», рекомендованный Министерством образования и науки Республики Казахстан, через работу следующих лагерей. Это туристско-оздоровительный комплекс «Арман» на 240 мест, оздоровительный лагерь «Боровичок» на 160 мест. Хотим отметить, что данные лагеря расположены в 100 километрах от города в Акмолинской области. Планируется организация 5 сезонов по 10 дней с 7 июня по 10 августа, с соблюдением всех санитарных норм», – сказала Р. Имангазинова.

По ее словам, при нахождении области в «красной» зоне по КВИ, наполняемость лагерей будет составлять 30 процентов, в «желтой» зоне – до 50 процентов, в «зеленой» зоне – неограниченно. Ведется работа на получение разрешительных документов из управления санитарно-эпидемиологического контроля и департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области. При работе загородных лагерей будут учтены все требования Положения №28 санитарно-эпидемиологических требований к деятельности детских оздоровительных лагерей, независимо от форм собственности, на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина. Также планируется организация летнего отдыха детей при Дворце школьников имени аль-Фараби и Махамбета Утемисова, без организации питания, с соблюдением санитарных норм, согласно рекомендаций департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан от 21 мая текущего года.

Р. Имангазинова также напомнила, что, в случае возникновения вопросов, родители школьников могут обращаться в колл-центр управления образования столицы по номеру 55-68-51.