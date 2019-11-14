Как будут отбираться тяжелоатлеты на Олимпиаду, рассказал Серик Сапиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по делам физической культуры и спорта Серик Сапиев рассказал о механизме отбора тяжелоатлетов на Олимпиаду в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с допинговыми скандалами, Международная федерация тяжелой атлетики на Казахстан выделяет две квоты. Спортсмены еще не определились, наша федерация будет отбирать спортсменов по их результатам на соревнованиях. Кто будет поднимать максимальные веса и претендовать на медали, того, скорее всего, и возьмут на Олимпийские игры», - сказал Серик Сапиев на пресс-конференции в СЦК.

Он напомнил, что на данный момент в Мажилисе Парламента РК в первом чтении был принят законопроект о наказании за использование допинга.

«Перед Олимпиадой мы проверяем своих спортсменов по 2-3 раза – берем у них допинг-пробы в Казахстане и отправляем их в Германию, где их проверяют далее. Кто будет уличен в употреблении допинга, однозначно не поедет на Олимпийские игры. У нас сейчас с этим очень строго. Мы – люди с нулевой терпимостью к допингу», - заявил глава Комитета.

Он также заверил, что касательно профилактики допинга, в стране принимаются серьезные меры.

«Вопросы по употреблению допинга в большинстве случаев сейчас касаются молодых спортсменов. Но мы ведем работу и регулярно проводим совещания, регулярно выезжаем на учебно-тренировочные сборы, разъясняем молодым спортсменам, что после принятия закона за это будут наказывать», - заключил С. Сапиев.