НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе онлайн-брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК судья Верховного Суда РК Аслан Тукиев пояснил, как будут отбирать судей в новые административные суды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Занятие должности судьи в Административном суде происходит по правилам, установленным двумя законами. Это Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей» и закон «О высшем судебном совете». Никаких исключений нет. В соответствии с этими законами, в конкурсе могут участвовать любые действующие судьи, которые посчитают свою кандидатуру, подходящей для этого. Если судья желает принять участие в конкурсе, он подает документы в Высший судебный совет и участвует по общим правилам. После того, как Глава государства примет решение по созданию судов, будет объявлен конкурс», - сказал Аслан Тукиев.

По его словам, в конкурсе смогут принять участие, как действующие судьи, так и любые граждане, которые отвечают требованиям, предусмотренным законом «О судебной системе».

«Там есть определенны требования. Человеку должно быть 30 лет, наличие юридического стажа, отсутствие проблем со здоровьем. Если вы соответствуете этим требованиям, сможете участвовать в конкурсе, сдать квалификационный экзамен. Это очень транспарентная и открытая процедура», - добавил судья Верховного суда РК Аслан Тукиев.

Напомним, 29 июня 2020 года Главой государства подписан Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Он вводится в действие с 1 июля 2021 года.

В ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК судья Верховного Суда РК Аслан Тукиев пояснил, чего стоит ожидать от Административного процедурно-процессуального кодекса.



