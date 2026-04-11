Как будут обучать волонтеров к Играм Будущего-2026

Игры Будущего — это международный мультиспортивный турнир, объединяющий классические дисциплины и цифровые форматы в так называемом фиджитал-формате. Участники соревнуются одновременно в физической и виртуальной среде, а само событие собирает спортсменов и зрителей из разных стран.

— Система обучения будет проходить в три этапа. Первый — это общий ориентационный тренинг, в рамках которого мы будем ознакомливать волонтеров с тем, что такое фиджитал формат, почему это важно и почему каждый должен это знать. Тысяча волонтеров — это тысяча точек соприкосновения, — отметил Байгали Ниязкулов.

На втором этапе участники будут распределены по функциональным направлениям, каждое из которых предполагает конкретную роль в рамках мероприятия.

— У нас порядка 20 функциональных направлений, и у каждой функции есть своя роль и свой вклад в этот проект, — пояснил спикер.

Завершающим этапом станет обучение непосредственно на объектах проведения соревнований, где волонтеры получат прикладные знания.

— Каждый волонтер должен знать на своем объекте каждую точку, все выходы, аварийные пути и действовать в разных ситуациях в соответствии с алгоритмом, — добавил Байгали Ниязкулов.

Напомним, в 2024 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил провести «Игры будущего» в Казахстане.