    18:11, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Как будут обучать волонтеров к Играм Будущего-2026

    Подготовка волонтеров к Играм Будущего-2026 в Астане будет выстроена в несколько этапов и охватит как базовые знания о формате соревнований, так и практические навыки работы на объектах. Об этом на брифинге в СЦК рассказал начальник отдела по работе с волонтерами АО «Казспортинвест» Байгали Ниязкулов.

    Қасым-Жомарт Тоқаевтың Волонтерлер форумында сөйлеген сөзі
    Фото: Акорда

    Игры Будущего — это международный мультиспортивный турнир, объединяющий классические дисциплины и цифровые форматы в так называемом фиджитал-формате. Участники соревнуются одновременно в физической и виртуальной среде, а само событие собирает спортсменов и зрителей из разных стран.

    — Система обучения будет проходить в три этапа. Первый — это общий ориентационный тренинг, в рамках которого мы будем ознакомливать волонтеров с тем, что такое фиджитал формат, почему это важно и почему каждый должен это знать. Тысяча волонтеров — это тысяча точек соприкосновения, — отметил Байгали Ниязкулов.

    На втором этапе участники будут распределены по функциональным направлениям, каждое из которых предполагает конкретную роль в рамках мероприятия.

    — У нас порядка 20 функциональных направлений, и у каждой функции есть своя роль и свой вклад в этот проект, — пояснил спикер.

    Завершающим этапом станет обучение непосредственно на объектах проведения соревнований, где волонтеры получат прикладные знания.

    — Каждый волонтер должен знать на своем объекте каждую точку, все выходы, аварийные пути и действовать в разных ситуациях в соответствии с алгоритмом, — добавил Байгали Ниязкулов.

    Напомним, в 2024 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил провести «Игры будущего» в Казахстане.

    Теги:
    Игры Будущего - 2026 Волонтеры Волонтерство
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
