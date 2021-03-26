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    15:08, 26 Март 2021 | GMT +6

    Как будут обучаться школьники в четвертой четверти, рассказали в Минобразования

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова рассказала о формате обучения школьников в четвертой четверти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хочу проинформировать о том, что третью четверть в стране завершили 2,3 млн учащихся в традиционном и комбинированном форматах – это 64% школьников, дистанционно завершили 1,1 млн школьников, что составляет 34% от всего количества школьников. На сегодняшний день по четвертой четверти принято решение. Вопрос был рассмотрен на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции в стране, и 25 марта принято постановление главного государственного санитарного врача страны. Таким образом, в четвертой четверти, в случае нахождения региона в зонах низкого и умеренного риска, все школьники перейдут на комбинированное обучение - часть предметов в традиционном и часть в дистанционном формате», - сказала Шолпан Каринова на брифинге в СЦК.

    По ее словам, небольшие школы будут проводить обучение в режиме оффлайн.

    «Кроме того, продолжат обучение небольшие школы до 300 учащихся в традиционном формате. При этом допускается наполняемость классов до 25 учащихся, будет сохраняться принцип «1 кабинет – 1 класс», продолжительность уроков сохраняется 40 минут. Работа по восполнению пробелов в знаниях также школами будет продолжена. В исключительных случаях – в методических рекомендациях это предусмотрено – допускается обучение детей в дистанционном формате по заявлению родителей, в случаях заболевания или в случаях контактов с заболевшими», - заключила вице-министр.

    Ранее сообщалось, что главный государственный санитарный врач Республики Казахстан внес изменения в постановление об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении.



    Теги:
    Коронавирус в РК Образование Другие государственные органы МОН Главная Общество Безопасность
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