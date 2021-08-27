Как будут обучаться контактные дети, рассказали в Минобразования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки Шолпан Каринова рассказала о том какие форматы обучения предусмотрены для контактных детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принято постановление главного государственного санитарного врача, для контактных детей будут организованы дистанционные классы с синхронным обучением на период изоляции», - сказала Шолпан Каринова на брифинге в СЦК.

По ее словам, на основании заявлений родителей в исключительных случаях, в случаях наличия у детей хронических, серьезных заболеваний, подтвержденных медицинскими организациями будет предложено асинхронное дистанционное обучение (самостоятельное обучение в домашних условиях). Детям будут предоставлены учебники, доступ к информационной системе с учебным контентом, к электронному журналу. Продолжительность урока составляет 45 минут.

Кроме того, вице-министр рассказала и о санитарных требованиях в школах.

«Процесс обучения в школах будет организован строго с соблюдением санитарных норм. Это ежедневная термометрия, масочный режим, кварцевание, проветривание, дезинфекция; отмена массовых мероприятий; перемены с разобщением начальных, средних, старших классов; увеличение смен и подсмен; 100%-я вакцинация педагогов и других сотрудников школ (за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания)», - заключила Ш. Каринова.