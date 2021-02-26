Как будут обследовать и вакцинировать призывников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О порядке ПЦР-исследования и вакцинации призывников рассказал начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК Сакен Жусупов в ходе брифинга Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«5 февраля Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым подписан Указ, в соответствии с которым с 1 марта текущего года на территории нашей страны будут осуществляться мероприятия весеннего призыва граждан на срочную воинскую службу. Проведение весенней призывной кампании планируется завершить до 1 июля 2021 года. В ходе кампании ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан пополнят более 13 тысяч военнослужащих срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований к предоставлению отсрочки или освобождению от призыва», – сказал С.Жусупов.

По его словам, уже практически год призыв на воинскую службу проводится в условиях продолжающегося распространения коронавирусной инфекции. Комплекс принимаемых мер по профилактике и предупреждению распространения коронавируса находится на постоянном контроле министра обороны. Приобретенный практический опыт работы, а также понимание ситуации призывниками и их родителями, связанной с изоляцией направляемых в войска призывников, на призывных и сборных пунктах, позволяют не допустить массового распространения инфекции в армейской среде.

Как сообщил С.Жусупов, в ходе текущей призывной кампании планируется рассылка призывникам СМС-сообщений, с целью сокращения контактов. Отправка сообщений будет осуществляться сервисом 1414 Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. В ходе призыва ПЦР-исследование призывников будет проводиться дважды: на сборных пунктах при призыве и в воинских частях по прибытии молодого пополнения. Вакцинация вновь призванных военнослужащих будет организована в местах прохождения службы вместе с остальным личным составом.

В заключение С.Жусупов разъяснил, что, когда призывникам предлагают за деньги получить отсрочку от призыва, это, как правило, мошенники. В таких случаях, а также в случаях затягивания решения вопросов, нужно обращаться в проектные офисы «Карушы куштер-Адалдык аланы» департаментов по делам обороны, или на телефоны доверия для принятия оперативных мер и консультаций по возникшей ситуации.