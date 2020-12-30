Как будут обновлять автобусный парк в Караганде, рассказал Женис Касымбек

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде в скором времени пассажиры будут ездить только на новом транспорте. Старые автобусы и маршрутки исчезнут с дорог. Об этом заявил глава региона Женис Касымбек, отвечая на вопросы телезрителей в прямом эфире канала Saryarqa, передает МИА «Казинформ».

Аким области рассказал о работе завода QazTehna, который начал выпускать автобусы марки Yutong.

«Неделю назад было запущено производство на территории бывшего завода РТИ в Сарани. Когда-то это был большой завод, на котором работали порядка 15 тысяч человек. Потом он простаивал. Сегодня на площадях этого гиганта мы пытаемся развернуть новое производство. Первое из них - автобусный завод. Это совместное производство компании QazTehna, где участвует лидер нашей промышленности «Сарыарка Автопром» и один из крупнейших производителей - компания Yutong. Доля есть и СПК «Сарыарка», - отметил Женис Касымбек.

Он сообщил, что предприятие уже имеет заказы на 450 автобусов, в том числе и для Караганды.

Мощность завода - 1 200 автобусов в год. На первом этапе выполняется крупноузловая сборка. В последующем планируется переход на мелкоузловую сборку.

«В Караганде в сутки выходит на маршрут более 400 автобусов. Многие из них старше 10-15 лет. Абсолютно правильные нарекания со стороны пассажиров на качество сервиса. Мы ставим для себя задачу: полное обновление всего пассажирского парка в областном центре. В прошлом году процесс начался - порядка 90 новых автобусов марки Yutong вышли на маршруты города. Сейчас уже заключены контракты с заводом QazTehna. В марте поступят 60 новых автобусов. В целом в течение полутора-двух лет автобусный парк должен быть полностью обновлён», - сказал Женис Касымбек.

По его словам, программа обновления началась и в Темиртау.

Аким области также сообщил о планах по приобретению школьных автобусов. На этой неделе первый школьный автобус, выпущенный на заводе в Сарани, от имени Президента страны подарили новой школе-гимназии №104 г. Караганды.

«За год мы не сможем обеспечить все 504 школы области, да такая задача и не стоит. 100% все школы не нуждаются в автобусах. Детские дома, отдалённые малокомплектные районные школы, где требуется подвоз детей, будут обеспечены новыми автобусами. Есть ряд школ и в городе, где необходим дополнительный транспорт. Планируем, что все они будут с нашего саранского завода. Будут хорошие современные автобусы», - пояснил Женис Касымбек.