Как будут обеспечивать теплом город горняков Каратау

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В городе Каратау, административном центре Таласского района, завершается капитальный ремонт котельной «Игілік», обеспечивающей теплом жилые многоквартирные дома и социальные объекты города горняков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в четырех городах Жамбылской области насчитывается 1 692 многоквартирных жилых дома. Из них в Таразе – 1 319, в Каратау - 154, в Жанатасе - 98, в городе Шу – 121.

Котельная коммунального учреждения «Игілік» обеспечивает теплом 154 многоквартирных жилых дома города Каратау, а также 222 государственных учреждения, социальные и коммерческие объекты. Основной вид топлива - природный газ, резервный – мазут. Центральная городская котельная имеет 4 котла, которые обеспечивают тепловой энергией население города Каратау.

Тепловая однотрубная сеть, сданная в эксплуатацию в 1964 - 1968 годах, имеет протяженность 57,8 км. В 2006 -2010 годах были реконструированы и заменены трубы диаметром от 50 мм до 500 мм. Протяженность внутриквартальных и магистральных трубопроводов диаметром 50 ÷ 500 мм по городу Каратау 40 км, что составляет 70% от общей протяженности отопительной системы.

«В этом году произведены капитальный ремонт и замена 2,2 километра тепловых сетей, осуществляется капитальный ремонт и замена 1,1 километра тепловых сетей от учреждения «Зеленстрой» до улицы Панфилова. Строительно-монтажные работы полностью завершены. На эти цели из областного бюджета было выделено 112,6 миллиона тенге. Для обеспечения мазутом подготовлена ПСД, подана бюджетная заявка на 732,1 миллиона тенге. Котельная должна быть полностью готова к 1 октября, в том числе, в случае необходимости, предусмотрен переход на альтернативные источники топлива», - сообщили в ведомстве.

Для штатного прохождения отопительного сезона необходимо порядка 13,7 млн тонн природного газа. Месячный эквивалентный необходимый объем мазута составляет 2 520 тонн.

Многопрофильное предприятие «Игілік» акимата Таласского района осуществляет коммунальные услуги по теплоснабжению, снабжению горячей и холодной водой, и отведению сточных вод (канализации) города Каратау. Это одно из стабильно работающих предприятий Таласского района, на котором трудятся около двухсот штатных сотрудников.

Город Каратау появился на карте Казахстана в 60-х годах прошлого века в связи с началом добычи фосфоритов в Каратауском фосфоритоносном бассейне. Построенный «с нуля» город с 50-тысячным населением, благодаря «большой жамбылской химии», имел развитую инфраструктуру, жилой сектор. Город стал одним из центров фосфорной промышленности не только Казахстана, но и СССР.

В 90-е годы, с развалом Союза, город испытал массовый отток жителей и запустение. Пустующие многоквартирные дома стали проблемой этих «малых городов», но ее постепенно решают, капитально ремонтируя и вводя их в эксплуатацию. С принятием в Казахстане программы развития инфраструктуры моногородов, города горняков в Жамбылской области возрождаются.