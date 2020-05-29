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Как будут назначаться ректоры национальных академий искусств – новое постановление Правительства

29 Мая 2020 19:10
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Как будут назначаться ректоры национальных академий искусств – новое постановление Правительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сайте Премьер-Министра РК опубликовано Постановление от 28 мая 2020 года №336 об утверждении перечня государственных организаций высшего и (или) послевузовского образования, первые руководители которых назначаются на должности и освобождаются от должностей Правительством Республики Казахстан, а также правил их назначения на должности, освобождения от должностей и аттестации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Правительство постановило утвердить перечень государственных организаций высшего и (или) послевузовского образования, первые руководители которых назначаются на должности и освобождаются от должностей Правительством Республики Казахстан; а также правила назначения Правительством Республики Казахстан на должности, освобождения от должности и аттестации первых руководителей отдельных государственных организаций высшего и (или) послевузовского образования.

В этот перечень вошли всего три вуза: Республиканское государственное учреждение «Казахская национальная консерватория имени Курмангазы»; Республиканское государственное учреждение «Казахский национальный университет искусств»; Республиканское государственное учреждение «Казахская

национальная академия искусств имени Т.К. Жургенова».

Согласно утвержденным правилам, для определения и назначения на должность первого руководителя организации образования уполномоченный орган в соответствующей сфере объявляет открытый конкурс на вакантную должность первого руководителя организации образования.

Объявление о проведении конкурса размещается на интернетресурсе уполномоченного органа и организации образования. Опубликование объявлений допускается в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан.

Объявления о проведении конкурса публикуются на казахском и русском языках за счет средств организации образования, на должность первого руководителя которой объявляется конкурс.



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Ключевые слова: Образование, Культура,
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Азамат Сыздыкбаев

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