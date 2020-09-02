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Как будут исполняться поручения Главы государства, рассказал глава Миннацэкономики

2 Сентября 2020 09:15
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Как будут исполняться поручения Главы государства, рассказал глава Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов рассказал, как будут исполняться поручения Главы государства, озвученные в Послании народу страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Главой государства в рамках Послания народу страны «Казахстан в новой реальности: время действий» поставлены конкретные задачи по обеспечению устойчивого роста экономики, повышению качества и уровня жизни», - сказал Руслан Даленов на заседании Правительства.

В этой связи, по его словам, Министерство национальной экономики РК будет проводить работу по пяти основным направлениям: развитию предпринимательства; совершенствованию налогово-бюджетной политики; стимулированию инвестиций; сбалансированному региональному развитию; совершенствованию государственного управления.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.


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#Экономика   #Другие государственные органы   #Послание Президента РК-2020  
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Серик Сабеков

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