Как будут исполняться поручения Главы государства, рассказал глава Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов рассказал, как будут исполняться поручения Главы государства, озвученные в Послании народу страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства в рамках Послания народу страны «Казахстан в новой реальности: время действий» поставлены конкретные задачи по обеспечению устойчивого роста экономики, повышению качества и уровня жизни», - сказал Руслан Даленов на заседании Правительства.

В этой связи, по его словам, Министерство национальной экономики РК будет проводить работу по пяти основным направлениям: развитию предпринимательства; совершенствованию налогово-бюджетной политики; стимулированию инвестиций; сбалансированному региональному развитию; совершенствованию государственного управления.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.