Как будут голосовать в условиях пандемии в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек провёл в режиме онлайн совещание о готовности к первым прямым выборам сельских акимов. По словам председателя областной избирательной комиссии Еркары Аймагамбетова, все организационные вопросы решены совместно с местными акиматами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Продолжается уточнение списков избирателей. С 22 июля начнётся доставка избирательных бюллетеней к местам голосования. Выборы пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

«Одно из условий – вакцинация членов избирательных комиссий против КВИ. На сегодня из подлежащих вакцинации полностью привились 72%. Все остальные получили первый компонент вакцины. Наблюдатели и доверенные лица, которые будут находиться на избирательных участках, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не позднее чем за три дня», – сообщил главный санитарный врач области Юрий Залыгин.

Рассматривается возможность использования системы Ashyq на избирательных участках.

Кроме того, все избирательные участки обеспечат средствами индивидуальной защиты: антисептиками, одноразовыми масками и перчатками. Обязательны измерение температуры на входе и соблюдение социальной дистанции. Для уменьшения риска кабинки для голосования будут без передней шторы.

Женис Касымбек поручил полностью обеспечить санитарно-эпидемиологические требования, перепроверить материально-техническое оснащение участков и создание условий для лиц с ограниченными возможностями.

«До первых прямых выборов сельских акимов осталось несколько дней. Наша общая работа – обеспечить их открытость, прозрачность и легитимность. Каждый голос важен. Необходимо, чтобы сельские жители пришли и сделали свой выбор, смогли реализовать своё конституционное избирательное право», – отметил аким области.

Напомним, в Карагандинской области первые выборы сельских акимов пройдут 25 июля в 149 населённых пунктах. На 75 мест претендуют 268 кандидатов: 81 – от политпартий и 187 самовыдвиженцев. Свой голос за будущего сельского главу смогут отдать более 81 тыс. избирателей.