НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будут финансироваться национальные проекты, рассказал председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, Управляющий МФЦ «Астана» Кайрат Келимбетов в интервью на площадке TALAP.Talks, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вся эта система очень понятна: вот есть задача, есть показатели, есть определенный бюджет. Я, кстати, хотел сказать, что мы впервые перешли от госпрограмм к национальным проектам масштабно. Это серьезная масштабная задача. Более того, если мы говорим о финансировании до 2025 года, оно все посчитано и предусмотрено конкретно в трехлетнем бюджете. Вот как раз трехлетний бюджет сегодня досконально обсуждается в Парламенте», - сказал Кайрат Келимбетов.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении перечня национальных проектов.

Перечень национальных проектов:

1. Национальный проект «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация».

2. Национальный проект «Качественное образование «Образованная нация».

3. Национальный проект «Ұлттық рухани жаңғыру». 4. Национальный проект «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций».

5. Национальный проект по развитию предпринимательства.

6. Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны».

7. Национальный проект «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев».

8. Национальный проект «Зеленый Казахстан».

9. Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса.

10. Национальный проект «Безопасная страна».



