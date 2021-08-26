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Как будут допускаться к учебе студенты в Алматы

26 Августа 2021 16:16
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Как будут допускаться к учебе студенты в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в учреждениях образования», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно документу, необходимо обеспечить заселение в общежития студентов, имеющих вакцинацию против COVID-19 (допускается заселение студентов, не достигших 18 лет, а также имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев), с запретом на вход посторонних лиц.

Также необходимо организовать проведение вакцинации студентов, не завершивших полный курс вакцинации против COVID-19 (вторым компонентом) в прививочных пунктах территориальных медицинских организаций по месту учебы (включая передвижные прививочные пункты или выездные прививочные бригады).

Иностранных студенты будут допускаться к очному формату обучения при наличии:

- полного курса вакцинации против COVID-19 подтвержденной справкой/паспортом вакцинации уполномоченным органом страны проживания;

- отрицательного результата тестирования на COVlD-19 методом ПЦР полученного не позднее трех суток после пересечения Государственной границы Республики Казахстан.

Допуск обучающихся медицинских колледжей и высших учебных заведений на клинические базы, базы резидентуры, в клиники организаций образования в области здравоохранения, в университетскую больницу, в интегрированный академический медицинский центр при наличии полного курса вакцинации против COVID-19, подтвержденной паспортом вакцинации (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших COVID-19 в течение 3-х месяцев после выздоровления, которые допускаются при наличии подписанного информированного согласия).

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.


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#Алматы   #Образование   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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