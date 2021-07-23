Как будут действовать непартийные наблюдатели при выявлении нарушений на избирательном участке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будут действовать непартийные наблюдатели при выявлении нарушений на избирательном участке? Об этом рассказал председатель Центра непартийного наблюдения Толеген Кунадилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе беседы с журналистами он рассказал о том, что необходимо предпринять непартийному наблюдателю при выявлении нарушений на выборах.

«Наш наблюдатель, допустим, выявил нарушение на избирательном участке. Он непосредственно приглашает председателя избиркома либо его секретаря, озвучивает, какое нарушение имеет место быть. В случае, если после устного замечания устраняется нарушение, можно не заполнять акт. В случае неисправления замечания наш наблюдатель заполняет акт в двух экземплярах. Один экземпляр вручает председателю комиссии, чтобы подшить вместе с протоколом, а второй экземпляр он оставляет у себя, чтобы передать в штат. То есть, не мешая ходу голосования, он фиксирует нарушения», - прокомментировал Толеген Кунадилов.

По его словам, практически все наблюдатели имеют определенный опыт, знают законодательные особенности, были задействованы на предыдущих выборах депутатов Мажилиса Парламента РК.

Центр непартийного наблюдения по итогам выборов даст свою оценку.

«С каждыми выборами количество наблюдателей растет. Это говорит о том, что права граждан будут защищены законом. Самое главное – не допустить нарушение волеизъявления граждан. Понимая сложность избирательной кампании, полагаемся на ответственных и опытных наблюдателей. Будет доклад, предложения. Мы будем предоставлять свои отчеты уполномоченным органам. По республике у нас около 100 партнеров НПО, которые также помогают нам, будут участвовать в наблюдении. Мы сделали блокнот для удобства наблюдателя, чтобы при необходимости люди могли посмотреть в блокнот, найти те или иные нормы закона», - отметил Т. Кунадилов.