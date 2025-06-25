Как будут бороться с запахом сероводорода в Петропавловске

Сточные воды, поступающие на городские канализационные очистные сооружения (КОС), скапливаются в этом накопителе. Сейчас он находится на балансе ТОО «Кызылжар су».

Сероводород — токсичный газ, образующийся при разложении органических веществ. Весной и летом резкий запах распространяется по Петропавловску, причиняя неудобства жителям.

Министерство экологии и природных ресурсов ответило на запрос корреспондента агентства Kazinform по данной проблеме.

— Причин распространения сероводорода в Петропавловске несколько: отсутствие биологической очистки сточных вод, поступающих на КОС, таяние льда на поверхности накопителя весной, естественные процессы разложения ила на дне, повышение уровня испарения и направление ветра в сторону города. Нормативов по выбросу сероводорода из накопителя нет, поскольку в законодательстве отсутствуют нормативно-правовые акты и методические рекомендации, регулирующие выбросы загрязняющих веществ из таких объектов. С 2005 года ТОО «Кызылжар су» проводит технологическую модернизацию КОС, — говорится в официальном ответе.

По данным министерства, четвёртый этап реконструкции КОС в Петропавловске продолжается с 2013 года. Проектно-сметная документация была пересмотрена, сроки продлены, реконструкция ещё не завершена.

Фото: кадр из видео

— В августе 2017 года была введена в эксплуатацию система механической очистки сточных вод, поступающих на КОС, направленная на удаление твёрдых частиц. Это подготовительный этап к следующей стадии — биологической очистке. После запуска полной механической и биологической очистки риск распространения запаха сероводорода по городу существенно снизится. С августа 2021 года ТОО «Научно-технологический центр воды» приступило к биологической рекультивации накопителя с помощью зелёной микроводоросли хлореллы. Сейчас технология производства суспензии хлореллы и необходимое оборудование переданы ТОО «Кызылжар су», и процесс внедрения хлореллы в накопитель продолжается, — сообщили в министерстве.

В ведомстве сообщили, что департамент экологии СКО направил местным исполнительным органам письмо о необходимости выделения средств из местного бюджета и включения решения экологической проблемы в планы. Наряду с этим были даны рекомендации по очистке накопителя.