Как будут бороться с необоснованным ростом цен на жилье в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Система е-Курылыс позволит бороться с необоснованным ростом цен на жилье. Об этом сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба, активная цифровизация строительной отрасли Казахстана направлена на исключение возможности завышения стоимости строительных объектов и обеспечение большей прозрачности в такой сфере экономики. Включение современных IT-решений позволит эффективнее бороться с необоснованным ростом цен на жилье и позитивно отразится на качестве строительных работ, которое иногда вызывает недовольство граждан.

«Сама система е-Курылыс, в первую очередь, ее основа – это проектно-сметная документация. То есть, туда закачивается проектно-сметная документация, которая прошла экспертизу. Она будет апробирована на государственных объектах. Поскольку на гособъектах появляется «потолок» сметной стоимости, то есть, предельная стоимость самого строительства, эта система никак не позволит превысить предусмотренную смету», – говорит заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Алмаз Идырысов.

Система позволяет оцифровать и контролировать в онлайн-режиме процессы на всех этапах – от рытья котлована до ввода в эксплуатацию. Эта система обеспечивает соблюдение всех нормативов, регламентирующих технологические процессы в строительстве.



