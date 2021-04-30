Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Как будут бороться с коррупцией в Минздраве

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
30 Апреля 2021, 14:25
Как будут бороться с коррупцией в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о проводимой в ведомстве работе по минимизации коррупционных рисков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время очень много говорится о коррупции в организациях здравоохранения. В этой связи, нами был организован внешний анализ коррупционных рисков в деятельности Министерства здравоохранения, Фонда социального медицинского страхования и СК-Фармация. Совместно с Агентством РК по противодействию коррупции разработана Дорожная карта по недопущению коррупционных рисков в сфере здравоохранения», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.

Он напомнил, что для борьбы с коррупцией в системе здравоохранения создан проектный офис «Адалдық алаңы».

Задачами проектного офиса являются искоренение бытовой коррупции и создание комфортных условий в медицинских организациях; мониторинг коррупционных рисков по лекарственному обеспечению населения и медицинских организаций; обеспечение сотрудничества с гражданским обществом на принципах открытости, транспарентности и подотчетности.

«Кроме того, проектным офисом ведется активная работа с региональными управлениями здравоохранения. Рассмотрено 857 тысяч обращений физических лиц, поступивших в министерство по всем каналам связи», - заключил министр.


Коррупция   Минздрав РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам