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Как будут бороться с дефицитом воды в Астане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
2 Мая 2023, 12:51
Как будут бороться с дефицитом воды в Астане Фото: t.me/Kzgovernment

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова поделилась планами по обеспечению жителей столицы водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Немаловажным вопросом является водообеспечение города Астаны. В текущем году для стабильной подачи воды столице министерством совместно с акиматом рассматриваются 3 проекта. Первый – строительство сооружений для подпитки Астанинского водохранилища» по которому разрабатывается проектно-сметная документация», - сказала Зульфия Сулейменова на заседании Правительства.

По ее словам, проект предусматривает переброску воды из канала им. К. Сатпаева в русло реки Есиль с расчисткой и формированием пропускного профиля русла, а также строительство подпорного перегораживающего сооружения и водовода от него до площадки насосной станции «Астана Су Арнасы». Ориентировочные сроки строительства 2023-2025 годы. Реализация данного проекта позволит дополнительно перебросить из канала имени Каныш Сатпаева в маловодные годы в Астанинское водохранилище около 62,3 млн.м3.

«Второй – использование Нуринского месторождения подземных вод со строительством водовода 67 км, как резервного источника водоснабжения города Астаны, по которому необходимо откорректировать технико-экономическое обоснование, в связи с истечением срока с последующей разработкой ПСД работа в этом направлении будет проводиться акиматом города Астаны. В случае предоставления положительного заключения экспертизы, министерство будет проводить дальнейшую реализацию проекта», - отметила министр.

Третий проект – строительство водовода от Канала им. К. Сатпаева до НФС-4 города Астаны, данный проект позволит обеспечить столицу с учётом дальнейшей долгосрочной перспективы развития и увеличения численности населения.

«Таким образом, краткосрочный комплекс мер, необходимый для водообеспечения столицы, включает в себя подведение резервного подземного источника, формирования профиля добегания по руслу р. Есиль и строительство водовода от канала им. К. Сатпаева. Кроме того, в текущем году, с учётом маловодья и последовавшего вододефицита, принято совместное решение о переброске с канала им. К. Сатпаева дополнительных объёмов по р. Есиль порядка 60 млн м3, по р. Нура около 95 млн м3», - сообщила глава Минэкологии.

«Также необходимо осуществление чистки чаши Астанинского водохранилища от донно-иловых отложений в объёме около 47 млн м3. В настоящее время наполнение Астанинского водохранилища составляет 334 млн м3 из проектных 410 млн», - добавила З. Сулейменова.


Правительство РК   Экология   Вода  
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