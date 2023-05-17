Как будут бороться с дефицитом электричества в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор Департамента генерации АО «Самрук Энерго» Галымбек Ауталипов поделился планами по нивелированию дефицита электроэнергии на ближайшие десятилетия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие пять лет рост электропотребления в стране составил почти 9,4% - это почти 10 млрд. при этом, имеющиеся генерирующие мощности уже не в состоянии удовлетворить растущий спрос. Согласно утвержденному министерством прогнозному балансу, к 2023 году ожидается дефицит мощности порядка 1,4 гигаватта, и к 2029 году – порядка 3 гигаватт. В этой связи Правительством РК и фондом поручено ввести новые генерирующие мощности. В частности, «Самрук Энерго» реализует и планирует продолжить реализацию строительства блоков Экибастузской ГРЭС-2 – это блоки 3, 4 и 5», - сказал Галымбек Ауталипов на конференции по обсуждению устойчивой энергетической безопасности в регионе.

Также, по его словам, планируется реконструкция Алматинских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, и ТЭЦ-3, и строительство новой угольной станции ГРЭС-3.

«Суммарно, к 2029 году это нам даст 4 гигаватта мощности. Кроме того, мы вводим и планируем вводить ВИЭ: в прошлом году в Шелекском коридоре «Самрук Энерго» ввела 60 мегаватт ветровой электростанции. Предыдущие мощности – это угольные и газовые станции. Понимая, что на международной повестке дня стоит вопрос снижения выбросов СО2, в 2022 году «Самрук Энерго» утверждена программа перехода на 2022-2060 годы, согласно которой снижение нетто углеродного следа компании к 2030 года составит 19% по отношению к 2021 году», - отметил спикер.

«Также, понимая, что ввод угольных станций будет увеличивать выбросы СО2, нами был применен подход по удельному выбросу СО2 на выработанную энергию. Хотим достичь этого за счет снижения удельного расхода топлива на выработку электроэнергии. Это даст нам порядка 7,6% снижения удельных расходов», - добавил Г. Ауталипов.