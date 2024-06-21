РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:13, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Как будет взиматься налог со снятых излишков из ЕНПФ

    пенсионные накопления
    Фото: Kazinform

    Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин после презентации нового Налогового кодекса в НПП «Атамекен» объяснил, как будет взиматься налог на сумму, превышенную в пенсионных накоплениях.

    На вопрос журналиста, будут ли облагаться налогом деньги, полученные от превышенной суммы пенсионных накоплений?

    Вице-министр Азамат Амрин ответил, что все сборы, связанные с пенсионными накоплениями будут отменены только со дня вступления в силу нового Налогового кодекса. 

    – Эти деньги не облагаются налогом, потому что НДФЛ освобождается от налога. Он взимается с сбережений, которые будут взиматься в будущем. По нормативно-правовым актам, если 1 января 2025 года вступит в силу новый Налоговый кодекс, начнет действовать и норма освобождения пенсии от налогов. Даже при выходе на пенсию в будущем все связанные с пенсией выплаты освобождаются от налогов. Если сумма, превышенная в пенсионных накоплениях, была вычтена и уплачена в тот же период, то она не возвращается, – пояснил Азамат Амрин в кулуарах.  

    Теги:
    Миннацэкономики Налоги Экономика Пенсия
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!