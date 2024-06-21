Как будет взиматься налог со снятых излишков из ЕНПФ

На вопрос журналиста, будут ли облагаться налогом деньги, полученные от превышенной суммы пенсионных накоплений?

Вице-министр Азамат Амрин ответил, что все сборы, связанные с пенсионными накоплениями будут отменены только со дня вступления в силу нового Налогового кодекса.

– Эти деньги не облагаются налогом, потому что НДФЛ освобождается от налога. Он взимается с сбережений, которые будут взиматься в будущем. По нормативно-правовым актам, если 1 января 2025 года вступит в силу новый Налоговый кодекс, начнет действовать и норма освобождения пенсии от налогов. Даже при выходе на пенсию в будущем все связанные с пенсией выплаты освобождаются от налогов. Если сумма, превышенная в пенсионных накоплениях, была вычтена и уплачена в тот же период, то она не возвращается, – пояснил Азамат Амрин в кулуарах.