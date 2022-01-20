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Как будет восполняться ущерб сожженных застрахованных авто

20 Января 2022 17:37
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Как будет восполняться ущерб сожженных застрахованных авто

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будет восполняться ущерб сожженных застрахованных авто? Об этом рассказал директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Александр Терентьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Во время беспорядков были сожжены десятки автомобилей казахстанцев, оформленных в кредит. Люди задаются вопросами: нужно ли продолжать выплачивать кредит. В страховом полисе у пострадавших не предусмотрен пункт «акт терроризма», поэтому кто будет восполнять ущерб?», - прозвучал вопрос журналиста.

«Все автомобили, которые были приобретены в кредит, застрахованы. Безусловно, каждый договор надо изучить индивидуально: какие есть исключения, основания для осуществления выплат. Поэтому хотим заверить, что агентство совместно со страховыми компаниями примет исчерпывающие меры, чтобы по всем страховым полюсам, которые были заключены, была осуществлена выплата», - пояснил глава департамента защиты прав потребителей финансовых услуг.

В случае неосуществления выплаты застрахованный может обратиться к страховому омбудсмену, а также агентству надзора. «Каждое обращение гражданина будет рассмотрено», - заверил спикер.


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#Экономика   #Транспорт   #ЧП-2022  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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