Как будет внедряться новая регуляторная политика в сфере предпринимательской деятельности в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве национальной экономики РК пояснили, какие новшества внедрены в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в РК». В ведомстве отметили, что законопроектом предусматривается внедрение новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в РК разработан в целях исполнения Указа Президента РК от 31 декабря 2020 года № 483 «О мерах по внедрению новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в Республике Казахстан».

Законопроектом предусматривается внедрение новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в РК. В рамках реализации законопроекта будут законодательно определены цели, задачи, базовые принципы и новые подходы к новой регуляторной политике в сфере предпринимательской деятельности в РК.

Так законопроектом предусматриваются следующие основные новеллы:

1. Совершенствование принципов взаимодействия субъектов предпринимательства и государства.

2. Определение новых целей и задач государственного регулирования предпринимательства.

3. Определение условий формирования регуляторных инструментов.

«В Предпринимательском кодексе предусматривается новая статья, определяющая условия формирования регуляторных инструментов. Основным условием формирования регуляторных инструментов, в том числе требований является защита здоровья граждан, экологии, обороны и безопасности государства. Таким образом, любое вводимое государством требование для бизнеса должно быть направлено на защиту здоровья граждан, экологии, обороны и безопасности государства», - пояснили в Министерстве национальной экономики РК.

4. Внедрение принципа «1 in 2 out», которое предусматривает отмену двух действующих требований при введении одного нового.

5. Внедрение института регуляторной апелляции.

«Бизнес-омбудсмен будет формировать свод всех жалоб и предложений по пересмотру требований госорганов. Данные предложения рассматриваются Министерством национальной экономики. Министерство по итогам рассмотрения данных предложений выносит на обсуждение экспертной группы или Межведомственной комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятельности вопрос отмены регуляторного инструмента либо его пересмотра путем проведения процедуры АРВ», -добавили в ведомстве.

6. Введение Экспериментального правового режима. То есть, предусматривается введение Экспериментального правового режима или механизма так называемой «Регуляторной песочницы» для апробирования на практике новых регулирований или отмены существующих. Такая мера вводится в целях дополнительного изучения экономического и прочих эффектов введения нового регуляторного инструмента, отмены или изменения действующего.

7. Введение Реестра обязательных требований в сфере предпринимательства. Отметим, что реестр будет базой данных нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, а также требований предъявляемых к субъектам предпринимательства.

В Реестр подлежат включению только те требования, которые будут соответствовать новой регуляторной политике. Кроме того, в Реестре будут определены сроки рассмотрения нормативных правовых актов на соответствие новой регуляторной политике. В случае несоответствия правовые акты должны будут пересмотрены или отменены.

Таким образом, реестр позволит обеспечить для предпринимателей полную картину о количестве, составе, сроках действия и взаимосвязи всей совокупности требований, действующих в отношении субъектов предпринимательства, в разрезе отдельных видов предпринимательской деятельности. А потребителям обеспечит простоту и доступность информации о действующих требованиях к субъектам предпринимательства.

8. Совершенствование системы государственного контроля. Новый подход предусматривает проверки только на соответствие разрешительным требованиям и внеплановые проверки, назначаемые по конкретным фактам и обстоятельствам. Проверки, проводимые по особому порядку, на основе оценки степени риска будут отменены.

При этом предлагается усилить в данных сферах профилактический контроль путем применения надзорной функции – применение мер оперативного реагирования без возбуждения административных дел (приостановка опасной деятельности, изъятие опасной продукции и др.).

Также предусматривается введение новой формы контроля – расследование, которое позволяет выявлять истинных нарушителей законодательства, исключая возможность неправомерного привлечения к ответственности субъектов предпринимательства.

9. Автоматизация отчетностей субъектов предпринимательства и закрепление требования, что предоставление отчетности вводится только в случаях, прямо предусмотренных в законодательных актах Республики Казахстан.

10. Исключение возможности применения обратной силы НПА, возлагающие новые обязанности, устанавливающие, усиливающие их ответственность или ухудшающие их положение.

11. Введение требования о необходимости получения экспертных заключений аккредитованных объединений субъектов предпринимательства и НПП в случае заключения международных договоров.

Вся работа по реализации законопроекта будет проведена в течение срока действия моратория на проверки. Принятие законопроекта позволит провести реформу отечественного бизнес-регулирования путем кардинального пересмотра всего массива государственного регулирования в течение срока действия моратория на проверки микро- и малого бизнеса.

Таким образом, будет сформирована принципиально новая нормативная правовая база деятельности предпринимательства, которая заработает с 2024 года. Требования, не соответствующие новой регуляторной политике, будут отменены. Предприниматели будут работать по новым правилам в соответствии с Реестром обязательных требований. Также необходимо отметить, что данные подходы одобрены 21 апреля 2021 года на заседании Высшего совета при Президенте РК по реформам.