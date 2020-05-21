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Как будет внедряться 30% квота для женщин и молодежи в партийных списках

Автор:  
Серик Сабеков
21 Мая 2020, 11:41
Как будет внедряться 30% квота для женщин и молодежи в партийных списках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет внедряться 30% квота для женщин и молодежи в избирательных списках политических партий, рассказала вице-министр юстиции РК Наталья Пан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«30% квота, она предусматривается для регистрации партийного списка, то есть это не гарантия того, что такая квота должна быть соблюдена при распределении мандатов. Для чего это сделано? Это эволюционный путь с тем, чтобы мы, партии, мотивировали к тому, чтобы работать именно с этой категорией женщин и молодежи. Поскольку, как отметил Глава государства, и мы видим международный опыт, их нужно привлекать работать сегодня», - сказала Наталья Пан, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Сената.

Вице-министр добавила, что при регистрации политических партий в Казахстане наблюдается слабая представленность молодежи и женщин.

«Когда мы получаем списки на регистрацию в Министерстве юстиции, мы видим, что очень слабая представленность молодежи и женщин. Поэтому пока мы вот таким путем идем. Потом политическая партия уже самостоятельно будет решать, какое количество мандатов отдать такой категории. Будет конкурентный выбор», - пояснила Наталья Пан.

Отметим, сегодня на пленарном заседании Сената были рассмотрены проекты Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О политических партиях». Эти законопроекты предусматривают внедрение 30%-ой квоты в избирательных списках политических партий для женщин и молодых лиц до 29 лет, а также снижение регистрационного барьера для создания политической партии.

Ранее сообщалось, что обязательную 30%-ую квоту для женщин и молодежи в политических партиях хотят ввести в РК.

Позже, в комитете Мажилиса обсудили поправки в законы о выборах и политических партиях. Тогда законопроектами предлагалось законодательно закрепить введение не менее 30-процентной квоты для женщин и молодежи в избирательных партийных списках, что создаст условия для прямого вовлечения этих социальных групп в выборные и общественно-политические процессы в стране. Поправки в соответствующие законы по 30% квоте для женщин и молодежи до 29 лет в партийных списках были приняты . Своим мнением тогда поделился депутат Мажилиса Серик Сейдуманов.


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