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Как будет устанавливаться тариф на услуги газоснабжения в столице

25 Сентября 2019 14:30
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Как будет устанавливаться тариф на услуги газоснабжения в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как и когда будет устанавливаться тариф на услуги газоснабжения в столице, рассказал председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асан Дарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На счет газопровода «Сарыарка», его должны ввести в эксплуатацию в декабре текущего года. Сейчас предварительно сказать, насколько он повлияет на тариф, - сложно. Потому что у нас отсутствуют в целом материалы по себестоимости этих работ, по балансовой стоимости самого газопровода. Транспортировка будет осуществляться подведомственной организацией «Казтрансгаз». У них единый тариф по всему Казахстану, после того как они примут на баланс газопровод – тариф несколько повыситься, но транспортировка не даст существенного увеличения», - сказал Асан Дарбаев в интервью журналистам.

По его словам, газопровод со временем должен себя оправдать.

«Но по ценам и по росту услуг прокомментировать очень сложно. Тариф по транспортировке газа будет устанавливаться антимонопольным комитетом. Если по плану все будет выдержано, то в декабре мы уже получим предварительный пакет документов и субъект должен будет обратиться в рамках утвержденного регламента. Это будет происходить в рамках нашей базы «монополист». Будут общественные слушания по данному вопросу», - пояснил Асан Дарбаев.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Проблемы ЖКХ, Цены и тарифы,
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Автор:

Серик Сабеков

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